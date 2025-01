Shakhtar Donetsk - Brest : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Shakhtar Donetsk et Brest seront aux prises mercredi pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions a repris ses droits ce mardi avec des chocs alléchants pour le compte de la 7e journée. Ce mercredi, de nouvelles affiches intéressantes sont au programme à l’image du duel entre le Stade Brestois et le Shakhtar Donetsk. Deux équipes sur des dynamiques opposées sur la scène continentale.

Le Shakhtar Donetsk veut jouer ses chances à fond

Le Shakhtar Donetsk connaît une saison compliquée en Ligue des Champions. Actuellement à la 27e place du classement, le club ukrainien se trouve à quatre points de la 24e position, qui offre un accès aux barrages. Leur campagne européenne est marquée par de nombreuses difficultés, avec quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, notamment face à des adversaires prestigieux comme l’Atalanta (0-3), Arsenal (1-0) et le Bayern Munich (1-5). La seule éclaircie reste leur victoire contre les Young Boys (2-1). En championnat national, le Shakhtar peine également à rivaliser avec le Dynamo Kiev et s’efforce de retrouver de la confiance en disputant des matchs amicaux prometteurs contre des équipes bulgares, comme le CSKA Sofia (0-1) et Ludogorets (0-4).

Brest a un nouveau statut à confirmer

De son côté, le Stade Brestois impressionne pour sa première participation à la Ligue des Champions. Le club breton (13 pts) occupe une surprenante 12e place, avec une seule défaite en six rencontres, contre le FC Barcelone (3-0). Brest a brillé grâce à des victoires marquantes face au Sturm Graz (2-1), au RB Salzbourg (0-4) et au PSV Eindhoven (1-0). En parallèle, les Finistériens maintiennent une belle dynamique en France, ayant récemment validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et enregistré des succès en Ligue 1 face à Lyon (2-1) et Rennes (1-2).

Horaire et lieu du match

Shakhtar Donetsk – Brest

7e journée de Ligue des Champions

Lieu : VELTINS-Arena

A 18h45, heure française

Les compos probables du match Shakhtar - Brest

Shakhtar : Riznyk – Konoplia, Bondar, Matviyenko, Ghram – Bondarenko, Marlon Gomes, Sudakov – Zubkov, Sikan, Kevin.

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira Lage – Camara, Fernandes, Magnetti – Del Castillo (ou Doumbia), Ajorque, Sima.

Sur quelle chaîne suivre le match Shakhtar - Brest ?

La rencontre entre le Shakhtar Donetsk et le Stade Brestois sera à suivre ce mercredi 22 janvier 2025 à partir à 18h45 sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.