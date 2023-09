Sextape au Real Madrid, tout ce qu’il faut savoir !

Le Real Madrid a communiqué ce jeudi sur le scandale qui a éclaté en son sein et qui concerne des éléments de ses équipes des jeunes.

Le Real Madrid vient d’être secoué par une grosse tempête. Le prestigieux club espagnol est confronté à un scandale au sein de ses équipes de jeunes. Trois de ses membres se seraient rendu auteurs d’un acte sexuel avec une jeune fille mineur. Une scène que les footballeurs auraient filmée et fait circuler sur Whatsapp.

Le Real Madrid ne condamne pas (encore) ses jeunes

Cette information a été communiquée dans la soirée de jeudi par les médias espagnols. Et le Real n’a pas cherché à nier. Au contraire. Un communiqué a été pondu, dans lequel la version officielle a été livrée.

Le Real a informé « qu’un joueur du Castilla et trois joueurs du Real Madrid C ont fait des déclarations à la Guardia Civil dans le cadre d’une plainte concernant la diffusion privée via Whatsapp ».

En apparence, la Casa Blanca ne condamne donc pas ses sociétaires. Elle précise tout de même que lorsqu’elle aura « une connaissance détaillée des faits », alors à ce moment-là « elle prendra les mesures appropriées ».

En attendant de savoir quelle sera la suite de l’histoire, et dans un contexte pensant puisque l’Espagne se remet à peine de l’affaire Rubiales, il sera intéressant de savoir quelle sera l’impact sur l’équipe première du club. Même si aucun des joueurs pros n’est concerné, il est évident que Carlo Ancelotti et ses protégés ne seront pas insensibles à ce gros problème qui touche leur club.