Séville - Koundé : "L'équipe a besoin de moi, et moi d'elle"

Le défenseur tricolore s'est exprimé sur son départ avorté de Séville cet été, ainsi que la saison à venir en Liga.

À la veille du deuxième match de Ligue des champions entre Wolfsburg et Séville, Julen Lopetegui et Jules Koudé se sont présentés en conférence de presse.

Interrogé sur son état de santé, Koundé a expliqué calmement : "Je me sens très bien, je pense la même chose que l'équipe. Nous avons très bien joué lors des derniers matchs et maintenant nous avons un adversaire différent, très complet et difficile et nous sommes en bonne forme et nous devons le montrer pour gagner les trois points."

Concernant le match attendu, il a assuré que "c'est un adversaire de bonne qualité, avec un équilibre entre l'attaque et la défense. Ils ont de la vitesse en attaque et aussi des joueurs qui savent jouer au ballon. Ce sera un match équilibré entre deux bonnes équipes. Nous avons notre jeu de possession et nous cherchons à avoir du rythme et à être agressifs. Nous allons essayer de donner le maximum d'intensité pour rendre nos adversaires mal à l'aise."

Quant à savoir si Wolfsburg est l'adversaire le plus difficile du groupe, le Français a déclaré : "Je n'étais pas sûr qu'ils soient l'adversaire le plus difficile, c'est quelque chose que nous verrons demain. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Le premier match a été difficile et nous avons fait une erreur. Maintenant, c'est du passé et nous devons nous concentrer sur le match de demain. C'est la compétition où l'exigence est la plus forte."

Interrogé sur sa situation l'été dernier où il a pu changer d'équipe et sur son état de santé, il a expliqué que "nous savons tous que c'était un été, pas compliqué mais animé. C'est du passé et maintenant je me concentre sur l'équipe et ce que nous devons faire. L'équipe a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. Pour le moment, je me retrouve dans les résultats de l'équipe, même si j'ai la possibilité de faire mieux que la saison dernière."

Lopetegui : "La composition de demain ? Nous n'aimons pas les surprises"

Interrogé sur son adversaire, Lopetegui l'a défini comme "une équipe très complète offensivement et défensivement, très complète et qui va nous obliger à jouer un match complet pour essayer de prendre les trois points."

Quant à la composition possible de l'équipe, il a assuré que "En-Nesyri était absent pour ce match en raison d'une suspension, espérons qu'il se rétablisse rapidement, mais nous sommes concentrés sur ce que nous faisons. Nous n'aimons pas les surprises, nous sommes assez prévisibles en ce qui concerne les compositions."

En ce qui concerne le faux pas à domicile contre Salzbourg et la question de savoir si cela affecte son équipe, l'Espagnol a expliqué que "cela ne change rien à ce qui s'est passé lors du premier match, mais nous sommes concentrés sur le prochain match contre un grand rival."