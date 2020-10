Séville : Jules Koundé positif au coronavirus

Le très prometteur défenseur du FC Séville va devoir se mettre au repos forcé, lui qui est positif au coronavirus.

Le joueur du Jules Kounde a été testé positif au Covid-19 au retour de la trêve internationale avec les Espoirs.



Le défenseur sera indisponible contre Grenade (en ), mais aussi pour le choc contre (en ) au moins.

Le joueur reste isolé à son domicile. Jules Koundé est asymptomatique et travaille seul en attendant de pouvoir retourner auprès de ses coéquipiers une fois qu'il aura traversé la quarantaine et surmonté la maladie, comme précisé par sa formation via un communiqué officiel.