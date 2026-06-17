Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a égalé ce mercredi le record historique détenu par Lionel Messi en disputant son sixième Mondial.

Titularisé ce mercredi face à la République démocratique du Congo en Coupe du monde 2026, le capitaine portugais a rejoint le club très fermé des joueurs ayant pris part à six phases finales, après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Messi avait ouvert la voie il y a 16 heures en disputant le match contre l’Algérie dans le groupe 10 de l’édition en cours, après avoir déjà pris part aux cinq éditions précédentes.

Le match Portugal-République démocratique du Congo se tient au stade NRG lors de la première journée du groupe 11.

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Le gardien mexicain Guillermo Ochoa pourrait rejoindre ce club très fermé en cas de participation au match contre la Corée du Sud, programmé vendredi prochain.

De son côté, Cristiano Ronaldo peut s’emparer d’un record historique : marquer lors de six Coupes du monde différentes. Une réalisation face à la République démocratique du Congo ce mardi lui permettrait d’atteindre cet exploit, lui qui a déjà frappé lors des cinq éditions précédentes.

Messi, auteur de trois triplés contre l’Algérie, a déjà rejoint le Portugais en marquant lors des éditions 2006, 2014, 2018 et 2022, avant de poursuivre sa série dans le tournoi en cours.