Setien, André, Stéphan... les réactions après Rennes-Betis

Rennes a concédé le nul 3-3 face au Betis pour le compte des 16es de finale aller de la Ligue Europa. Retrouvez les réactions des protagonistes.

Benjamin André (milieu de Rennes sur RMC Story) : "C'est un résultat compliqué, car maintenant il va falloir gagner là bas. En menant par deux buts d'écart, on pensait avoir fait le plus dur. On donne deux buts évitables. Après, il y avait aussi une très bonne équipe en face, avec une qualité de jeu impressionnante. On aurait pu jouer mieux quelques coups et avoir aussi de la maitrise. Quand on perd le ballon, la lucidité est forcément moins présente. Mais malgré tout, on a montré un bon visage je pense, on leur a fait mal par moments. On va essayer de relever la tête. On a tout à gagner maintenant".

Quique Setien (Entraîneur du Betis en conférence de presse) : "On avait imaginé ce genre de match, mais pas d'être mené 2-0 après 10 minutes. Ils ont eu beaucoup de mérite, ça partait mal. On n'a pas su avoir la maîtrise du ballon à l'entame, mais on a su redresser la barre ensuite. On a pris plus de risque en deuxième mi-temps même s'ils ont des joueurs très dangereux devant. Je pense que c'est un match nul mérité. (...) La blessure de Junior, c'est un problème pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. C'est une rechute et on verra pour la suite.

On a vu de quoi Rennes est capable. Ils ont réussi à faire beaucoup de choses avec Sarr et Ben Arfa qui sont des joueurs très dangereux et qui peuvent nous faire mal. Au match retour, Rennes n'aura pas le choix. Ils devront marquer, ça laissera des espaces. On est bien parti, mais ce ne sera pas facile pour autant."

Julien Stéphan (Entraîneur de Rennes en conférence de presse) : "On a la fierté d'avoir fait un début de match comme on l'imaginait en allant les chercher haut, en luttant sur la possession. Puis il y a de la frustration, qui vient de la manière dont on a pris les buts. Il y avait matière à faire autre chose. C'est frustrant de se faire égaliser à la 90e minute de cette manière, sur un nouveau coup de pied arrêté. On n'a pas suffisamment réussi à ressortir proprement. La sortie d'Isma (Sarr) nous a fait mal en deuxième. On avait un peu moins de possibilités. Malgré tout, on a plus qu'existé pendant 30 minutes. C'était un bon match à l'arrivée. Ils étaient favoris avant le match, ils le sont toujours. On va jouer crânement notre chance au retour. Il faudra un exploit. C'est la fin de la première manche et il y aura une deuxième manche à Séville. On est là, on n'a pas perdu. On a joué plus que les yeux dans les yeux pendant trente minutes. On a même été dominants. Il faut retenir les points positifs avec un public exceptionnel. On a une chance et on va la jouer à fond. (...) Ismaïla, c'est un problème au pied. La douleur était trop forte pour continuer. Pour Grenier, il semblerait que ce soit un problème au genou, une douleur tendineuse. Il faudra qu'on fasse le point demain."

Hatem Ben Arfa en zone mixte : "On n'est pas abattus, on est très positifs. Il y a la place pour leur faire mal" #SRFCRealBetis pic.twitter.com/lwp0dbMyMn — Goal France (@GoalFrance) February 14, 2019

Adrien Hunou (milieu de terrain de Rennes) : "Il y avait une très belle ambiance. Le public a très bien joué le rôle du 12e homme. Un grand merci aux supporters. Mais, ce n'est pas encore fait. Le match retour risque d'être compliqué (...) Ils nous ont pas mal fait courier. Ça a été compliqué pour nous. On a essayé de tenir le score inconsciemment et c'est vrai que c'est rageant. Si on a réussi à leur mettre trois buts, on est aussi conscient de nos qualités par rapport à ce match retour. Dans le football, tout est possible. On verra bien. La clé de la qualification ? Je ne sais pas. On en discutera, mais il y a un match de championnat avant. On ne va pas négliger ce rendez-vous à Reims (...) Personnellement, j'ai bien vécu ce match. Etant formé ici, c'est une grande fierté. Mes consignes étaient de me placer entre les lignes et jouer les coups à fond. Jouer comme avant-centre ? Je prends tout ce qu'il y a à prendre pour le bien de l'équipe".

Clément Grenier (joueur Rennes, zone mixte) : "Il y a un petit peu de déception. On a fait une super entame. On était prêts dans les têtes. On a montré qu'on était capables de marquer des buts, de les mettre en difficulté. Il va falloir faire un grand match là bas. (...) On s'attendait à une grosse ambiance, c'était une très grosse ambiance. Il y a eu une harmonie réelle. Je l'avais dit avant le match, l'objectif sur un match aller c'est de ne pas prendre de buts. Malheureusement on en a pris trois, mais il faudra avoir l'envie de ramener quelques choses là-bas comme on l'a fait aujourd'hui. Tout est jouable, ils sont venus marquer trois buts ici, pas dans le jeu en plus. Pourquoi ne pas faire la même chose chez eux.

L'article continue ci-dessous

Benjamin Quarez, au Roazhon Park