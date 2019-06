Sessegnon et Mounié dans les 23 Béninois pour la CAN

L'ancien parisien Stéphane Sessegnon a été retenu dans la liste des 23 Eperviers appelés à disputer la prochaine CAN.

Michel Dussuyer, le sélectionneur du , a communiqué ce samedi la liste des éléments sur lesquels il compte en vue de la prochaine . Une liste où se mélangent jeunes et expatriés, et aussi de très nombreux sociétaires des championnats de de et de .

Ils sont au moins sept professionnels à jouer en Hexagone dans cette équipe des Eperviers, parmi lesquels l'Amiénois Khaled Adénon ou le Caennais Emmanuel Imorou. À noter que le seul local de ce groupe de 23 est le gardien remplaçant Cherif Dine Kakpo, qui évolue à Buffles.

L'élément le plus connu de cette sélection béninoise est Stéphane Sessegnon. Ex-joueur du Mans, de et du PSG, ce dernier fera figure de vieux briscard au sein de cette équipe. Lui qui, à 35 ans, va participer à sa 3e CAN.

À noter que Steven Mounié, le buteur de , est lui aussi présent. Les Béninois placent beaucoup d'espoirs sur cet élément, et qui s'était montré décisif lors du match crucial de qualification face au en mai dernier.

Le Bénin évoluera dans le Groupe F de la CAN en compagnie du Cameroun, du et de -Bissau.