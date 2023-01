"Il servira le petit-déjeuner à Ronaldo", Juninho en remet une couche sur Rudi Garcia

Juninho et Rudi Garcia ne s'aiment pas et le Brésilien a adressé une nouvelle pique au Français après l'arrivée de Ronaldo à Al-Nassr.

Juninho Pernambucano a été une légende de l'Olympique Lyonnais de 2001 à 2009, remportant de nombreux titres et régalant Gerland avec ses sublimes coups-francs.

Le Brésilien a également été le directeur sportif de l'OL de 2019 à 2022. Une période au cours de laquelle il a côtoyé Rudi Garcia, qui en était l'entraîneur (de 2019 à 2021).

Mais les relations entre les deux hommes n'ont jamais été bonnes et depuis, ils s'envoient régulièrement des piques par presse interposée.

Juninho veut prévenir CR7 de la méthode Garcia

Après le transfert de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, club entraîné par Rudi Garcia, Juninho s'est exprimé dans les colonnes de Maisfutebol afin d'avertir la star portugaise sur les méthodes de l'entraîneur français.

« J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de parler de cette personne, car rien qu'en prononçant son nom ça me fait mal. Mais comme j'admire et je respecte Cristiano Ronaldo, j'ai décidé de prendre la parole », a confié Juninho en préambule à Maisfutebol.

« Mon expérience avec Rudi Garcia a été terrible. C'est la pire personne croisée pendant ma carrière footballistique. Il ne sait pas comment entraîner et il dirige par la peur qu'il impose aux autres. Il ne respecte que les personnes qui ont du pouvoir et dont il peut tirer un avantage », a déclaré Junihno.

Pour, l'ancien joueur de l'OL, Cristiano Ronaldo n'a donc rien à craindre de Rudi Garcia : « Il n'osera rien faire qui pourrait contrarier CR7, bien au contraire, il lui servira même le petit déjeuner s'il le faut. Il va essayer de devenir son ami, d'être proche de lui. Il va tout faire pour y arriver. Ce serait un rêve pour lui d'être l'ami de Ronaldo. »

« Pour Rudi Garcia, peu importe le succès de l'équipe et l'harmonie du vestiaire. Il veut être au centre de l'attention, même si l'équipe est en crise. Mais comme tous les êtres calculateurs, il essaye de tirer profit des gens plus puissants que lui. Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de l'histoire, une légende, et ça, Rudi Garcia le sait », a ajouté Juninho.

Juninho critique le travail de Rudi Garcia à l'OL

Juninho a ensuite raconté à Maisfutebol comment Rudi Garcia avait œuvré à l'OL : « Il a tout fait pour gêner Bruno Guimarães, tout simplement parce que moi, en tant que directeur sportif, je ne le laissais pas choisir les joueurs à recruter. Il voulait recruter les joueurs proposés par son agent. Il a tout fait pour que Paquetá n'aille pas à Lyon, parce qu'il voulait à ce moment-là un joueur dont son agent gérait les intérêts. C'est un exemple parmi tant d'autres. »

« Ce qu'il aime le plus ce sont les conférences de presse. Les jours où il y avait une conférence, il était heureux comme un gamin à Noël. A chaque fois il me demandait si j'avais regardé sa conférence. Il aimait ça car il aime être au centre de l'attention. Il parvient à tromper beaucoup de gens. A l'entraînement c'était basique. La mise en place tactique était vite expédiée sans accorder la moindre importance à la qualité du jeu de l'OL. Il a un style de jeu qui convient aux petites ou moyennes équipes. Il mise tout sur la contre-attaque mais il ne sait pas faire occuper l'espace à son équipe ni lui faire alterner entre le jeu et le jeu long. Il ne travaille pas le pressing et il exige une agressivité de la part de ses joueurs qui font alors beaucoup de fautes », a conclu Juninho.

On attend désormais la réponse de Rudi Garcia.