Sertic annonce sa retraite

L'ancien milieu de terrain de Bordeaux et l'OM notamment a annoncé la fin de sa carrière à l'âge de 31 ans.

Sans club depuis cet été et la fin de son contrat à Marseille, Grégory Sertic ne rejouera plus au niveau professionnel. L'ancien bordelais a en effet annoncé sa retraite dans un entretien accordé à Canal Plus.

"On sait que ces dernières années à l'OM ont été vraiment compliquées sur le plan physique et mental. Je ne me suis pas vraiment remis de cette opération de 2015 que j'ai subie à lors du premier match de la saison contre Reims", a-t-il confié, lui qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés.

"J'ai su tenir ces quelques saisons après avec le mental, qui m'a permis de continuer avec un soutien d'un super staff médical à l'OM et aux Girondins, a-t-il poursuivi. J'ai eu deux opérations, le dernier chirurgien m'a dit que ce n'était plus possible, que les contraintes du haut niveau allait être impossibles pour moi aujourd'hui.

"Il faut penser au futur, je n'ai pas envie de boiter toute ma vie, conclut celui qui envisage de passer ses diplômes d'entraîneur. Aujourd'hui, je mets un terme à cette carrière."