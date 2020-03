Serie A - Le syndicat des joueurs craint un arrêt immédiat de la saison

Damiano Tommasi, patron du syndicat des joueurs, redoute même de voir la saison arrêtée brutalement en raison de la pandémie de Coronavirus.

Pays d'Europe le plus touché par la pandémie de Coronavirus, l' vit des heures sombres. Malgré le confinement mis en place depuis plusieurs semaines, l'Italie reste très touché par le virus et ne voit pas d'améliorations significatives. La qui devai tinitialement reprendre le 3 mai, ne va vraisemblablement pas reprendre à cette date au vu de l'importance de la crise sanitaire dans le pays. Un constat annoncé par le ministre des Sports italien.

Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports, annonçait au quotidien La Repubblica ce dimanche, qu'il compte prendre des mesures : "Lundi, je vais demander de proroger la suspension pour tout le mois d’avril de toutes les compétitions sportives. Et je vais étendre cette mesure aux entraînements. Nous n’étions pas encore intervenus sur ce sujet, car il y avait encore la possibilité de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo". Le dirigeant italien ajoutait même qu’une reprise le 3 mai était absolument irréaliste, alors que tous l’espéraient de l'autre côté des Alpes.

"La priorité reste la santé de tous"

L'inquiétude grandit en Italie quant à la possibilité de voir le championnat italien reprendre que ce soit en mai, ou même plus tard. L'annonce du ministre des sports italien et l'ampleur de la crise sanitaire pourrait tout simplement conduire à une annulation de la saison 2018-2019. Un scénario prenant de l'ampleur au fur et à mesure que les jours passent. Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Damiano Tommasi, patron du syndicat des joueurs, s'est inquiété pour la fin de la saison.

"Il y aura plus d'éléments sur la table que les semaines précédentes après les mots du ministre Spadafora, l'inquiétude porte sur l'arrêt de la saison. Il faudra nécessairement aborder ce problème d'un point de vue sportif et contractuel de manière formelle. On est disponible pour faire notre part mais nous devons savoir si on rejouer ou pas. La priorité reste la santé de tous, y compris celle des joueurs", a indiqué le patron du syndicat des joueurs.

Pas d'entraînement et pas de matches non plus pour les clubs de dans un avenir proche. Les clubs commencent désormais à réduire leurs dépenses, à l'image de la qui a trouvé un accord avec ses joueurs pour une réduction des salaires pour les joueurs. Une fin de saison immédiate de la Serie A à cause du coronavirus pourrait encore plus bouleverser les finances, ainsi que l'équité sportive, des clubs de l'élite italienne.