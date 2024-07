Serie A, la presse italienne s'en prend à Rabiot

Alors que son avenir à la Juventus reste toujours flou, Adrien Rabiot s’est attiré la foudre de la presse italienne, samedi.

L’Euro 2024 tire progressivement vers sa fin avec les derniers matchs des quarts de finale, ce samedi. Après la compétition, plusieurs joueurs devront prendre des décisions importantes sur leur avenir avec leurs clubs respectifs. C’est le cas notamment d’Adrien Rabiot qui ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir ou du moins, ne l’a pas encore annoncé. L’international français adopte surtout une position énigmatique vis-à-vis de la Juventus, qui ne passe pas auprès de la presse italienne.

Adrien Rabiot fait perdurer le suspense autour de son avenir

En fin de contrat avec la Juventus depuis le 30 juin dernier, Adrien Rabiot est désormais libre de tout contrat. La Vieille Dame lui a pourtant fait une offre de prolongation avec une revalorisation salariale qui devrait passer de 7 à 7,5 millions d’euros. Une proposition que n’a pas accepté l’international français qui avait annoncé que son avenir serait fixé avant l’Euro.

« Je pensais que mon avenir serait réglé avant l’Euro comme je l’avais dit en mars. Ce n’est pas le cas mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Je suis concentré sur la compétition (…). Pourquoi il n’a pas été réglé avant l’Euro ? On était censé avoir des discussions avec le club lorsque le championnat était fini. Ça ne s’est pas fait tout de suite et après j’ai rejoint l’équipe de France. Ce que j’aimerai, je le garde pour moi mais je ne suis pas inquiet pour mon avenir », déclarait l’ancien milieu de terrain du PSG, il y a quelques jours.

Rabiot agace la Juventus et les médias italiens

Ces dernières semaines, Adrien Rabiot a été annoncé sur les tablettes de l’AC Milan et du Real Madrid. Mieux encore, le média catalan, Jijantes, a révélé récemment que Véronique Rabiot aurait proposé les services de son fils au Barça tout en réclamant un salaire de 8 millions d’euros pour le joueur. Mais au milieu de ces rumeurs, l’ancien titi parisien, concentré sur l’Euro avec les Bleus, fait durer le suspense en restant toujours évasif sur son avenir. Une position qui agace la presse italienne notamment la Gazzetta dello Sport qui note que Rabiot n’a pas tenu sa promesse vis-à-vis de la Juventus.

« Adrien n’a tout simplement pas tenu sa promesse de clarifier son avenir avant le Championnat d’Europe », note le média transalpin dans son édition du jour. En plus de la presse, Adrien Rabiot commence à perdre la cote auprès des supporters turinois également. « Les mots de plus en plus froids - et détachés - de Rabiot, en revanche, commencent à agacer même les fans de la Juventus, y compris ceux qui, ces dernières années, l’ont toujours soutenu et élevé au rang d’intouchable du groupe », explique la Gazzetta dello Sport.