Série A : L’AC Milan débute l’année 2022 par une victoire contre Salernitana

L'AC Milan a bien débuté son année par une victoire sur la pelouse de Salernitana, les Rossoneri gardent Naples à portée de tir.

La Série A reprend ses droits ce mercredi. Après une trêve de près de deux mois en raison de la Coupe du monde au Qatar, les équipes italiennes ont pu reprendre la compétition. Et c’est le champion en titre le Milan AC qui ouvrait le bal. Sur la pelouse de la Salernitana, les Rossoneri retrouvaient notamment Guillermo Ochoa, qui a rejoint les rangs de l’actuel 12ème de Série A.

Milan bat la Salernitana et revient à cinq points de Naples

Tout a bien débuté pour les Lombards qui ont ouvert le score grâce à un but de Rafael Leao (10è), parfaitement servi par Sandro Tonali. C’est la troisième fois consécutive que l’international portugais inscrit le premier but de l’année civile pour le Milan, comme l’a confirmé Opta. C’est ensuite Tonali lui-même qui, d’une frappe à l’entrée de la surface, double la mise au quart d’heure de jeu. Malgré la réduction du score de Bonazzoli en fin de rencontre, les hommes de Stefano Pioli l’emportent et reviennent provisoirement à 5 points du Napoli.

Dans le même temps, la Sampdoria s’est offert sa deuxième victoire de la saison en championnat sur la pelouse de Sassuolo (2-1) qui n’a plus gagné depuis 5 matches.