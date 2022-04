Serie A : Koulibaly encore visé par des insultes racistes

Encore du racisme. Encore une fois en Serie A. Et encore contre Kalidou Koulibaly, le roc d'une équipe de Naples qui, en s'imposant à Bergame, a une nouvelle fois certifié ses ambitions de Scudetto. Un succès entaché par ce qui s'est passé hier après-midi au stade Gewiss. Certains supporters de l'Atalanta ont en effet apostrophé avec des insultes racistes le joueur central napolitain. Un comportement inacceptable, qui mérite des sanctions.

Bergame condamne le comportement de ses fans

L'Atalanta a dû intervenir avec une déclaration officielle pour stigmatiser leur comportement. "L'Atalanta BC communique que tout comportement non conforme aux principes de civilité et d'éducation, toujours poursuivis par ce club, sera fortement opposé. Nous ne voulons pas, et nous le soulignons, donner de la visibilité à des sujets qui n'ont rien à voir avec notre environnement et, par conséquent, sans clameur ni généralisation, nous agirons dans les sièges compétents afin que l'image du club et de la ville de Bergame soit protégée", a ainsi écrit le club de Serie A, dépité par le comportement d'une partie de son public.

Ce n'est pas tout : la Fédération du Sénégal, qui a appris ce qui s'est passé pendant Atalanta-Napoli, s'est positionnée de manière forte et lourde contre les supporters impliqués dans l'épisode. "Selon leur triste habitude, certains supporters bergamasques de l'Atalanta ont montré une fois de plus leur bêtise humaine en réservant des insultes méprisables et racistes à notre capitaine et leader Kalidou Koulibaly", a d'abord écrit la fédération.

Koulibaly a répondu sur le terrain

"Ces idiots n'ont pas leur place dans un stade. Allez Kalidou, le peuple sénégalais te soutient de tout son cœur et est à tes côtés, fier de ton courage, de ton exemple et de ton appartenance à notre race et à notre pays", a-t-elle ajouté. Dans ce contexte déplorable, Koulibaly a réalisé une nouvelle grande performance contre l'Atalanta : solide en défense, bon en contre-attaque également, au point d'être à l'origine du troisième but azzurrien.