Serie A - Fin de contrat pour Mario Balotelli à Brescia ?

L'aventure de Mario Balotelli est proche de la fin. Selon la Republica, il existerait un accord pour la résiliation de son contrat.

Il était arrivé à Brescia l'été dernier pour devenir le leader sur le terrain et le symbole d'une équipe et d'un projet, mais la relation entre Mario Balotelli et le club est déjà terminée, et certainement pas de la meilleure façon.

D'après la Repubblica, après la rupture irrémédiable entre le joueur et le président Massimo Cellino, les parties sont parvenues à un accord pour la résiliation du contrat. Pour que l'adieu devienne maintenant définitif, seul le communiqué officiel est attendu.

Une situation rendue d'autant plus inéluctable par les absences de Super Mario à l'entraînement depuis la reprise. Des absences jugées injustifiées par le club qui, selon ce qui est apparu ces derniers jours, avait conduit Massimo Cellino à réfléchir à un licenciement, alors que Balotelli avait demandé sa réintégration dans le groupe.

L'entraîneur de Brescia, Diego Lopez, parlant dans les dernières heures de ce qui était devenu un véritable "cas Balotelli", avait fait le point sur une situation qui semblait déjà irrémédiable.

"Je lui avais donné le brassard pour ressentir le sentiment et la satisfaction de diriger le groupe. Je suis une personne qui exige beaucoup, mais qui donne aussi beaucoup. Les gars ont jusqu'à présent fait un chemin qu'il n'a pas fait. Ils ont d'abord travaillé avec Zoom sur l'ordinateur et puis pendant deux semaines ici, je ne l'ai jamais vu.

"Nous nous sommes parlés et nous avons dit beaucoup de choses, chacun est maître de son propre destin et sait ce qui peut arriver. J'ai trois enfants, je dois les suivre et non les garçons qui savent déjà quoi faire pour éviter certaines conséquences."

Après avoir vécu trois ans en avec Nice et Marseille, Balotelli avait également fait un choix sincère en rejoignant l'équipe de sa ville. Brescia aurait pu être l'occasion d'une relance à haut niveau au seuil de ses 30 ans, mais une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Son aventure avec le club s'achèvera donc après 19 matchs de championnat marqués par 5 buts. Brescia, dernier du classement à 9 points du premier non relégable, devra maintenant espérer un exploit pour espérer se maintenir.