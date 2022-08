Serie A : Dybala brille, la Roma leader provisoire !

Grâce à un doublé de Dybala, la Roma a pris le dessus sur Monza (3-0) ce mardi, et la première place provisoire en Serie A.

Compteur débloqué pour Paulo Dybala. Recrue phare de l’AS Roma cet été, le milieu offensif argentin a inscrit ses deux premiers buts avec le club de la Louve face à Monza (3-0) ce mardi, dans le cadre de la 4e journée de Serie A.

Un régal de conduite de balle pour Dybala

"La Joya" a trouvé la faille peu après le quart d’heure de jeu : après une déviation de Tammy Abraham dans la profondeur, l’ancien de la Juve a parfaitement conduit son ballon sur 20 mètres avant de conclure (18e), puis il a inscrit un doublé sur un but de renard par la suite (32e).

2-0, le travail était fait pour la Roma à la pause, et Roger Ibañez a définitivement mis fin au suspense lors du second acte en plaçant un coup de tête gagnant sur corner (61e). Un succès facile et mérité qui permet aux Giallorossi de prendre provisoirement la tête de la Serie A avec 10 points et une longueur d’avance sur l’Inter Milan.

L’Inter dauphin provisoire

Après leur défaite face à la Lazio (1-3) lors de la 3e journée, les Nerazzurri ont relevé la tête face à Cremonese (3-1) ce mardi : Joaquin Correa, Nicolo Barella et Lautaro Martinez ont offert une victoire tranquille à l’Inter, deuxième, qui pourrait être dépassé par le Torino (7e), l’Atalanta (6e), la Lazio (5e) ou Naples (4e), disposant tous de 7 points au compteur.