Serie A, Cristiano Ronaldo et Maurizio Sarri devraient rester à la Juventus

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus Turin, s'est montré très optimiste concernant l'avenir de l'attaquant et de l'entraîneur du club.

Victorieuse face à la Rome lundi soir (2-1), la Turin file tout droit vers un nouveau sacre en . Si la Vieille Dame devrait, sauf cataclysme, être Championne d' , elle le doit en grande partie à la très bonne saison de son attaquant Cristiano Ronaldo.

"Il est super convaincu de rester, il est très bien avec nous"

Auteur d'un doublé face à la Lazio, le quintuple Ballon d'Or a inscrit 30 buts en championnat. En grande forme, le Portugais, en fin de contrat en 2022 du côté de la Juventus Turin, ne devrait pas plier bagages cet été, selon les dires de Fabio Paratici, directeur sportif du club.

"Cristiano est une personne sensible et éduquée. Il ne fait pas peser son statut de joueur le plus fort du monde. Il a un dialogue normal avec les managers, les footballeurs et l'entraîneur. Il est super convaincu de rester, il est très bien avec nous", a ainsi déclaré le dirigeant italien au micro de Sky Sport Italia.

Alors que Cristiano Ronaldo devrait donc être présent la saison prochaine, quid de l'entraîneur Maurizio Sarri ? Visiblement, l'ancien du Napoli n'a pas à s'inquiéter pour son poste. "Maurizio Sarri sera sûrement le manager de la Juventus l'année prochaine", a confié Fabio Paratici.