Serie A : Calhanoglu (Inter) élu joueur du mois de novembre

Deux penalties décisifs tirés avec un sang-froid extrême et plusieurs prestations de grande qualité au service de l'équipe... Hakan Calhanoglu a logiquement été récompensé pour son mois de novembre. Le joueur de l'Inter Milan a battu la concurrence et a remporté le titre de EA SPORTS Joueur du Mois, un prix décerné chaque mois par la Serie A et qui lui sera remis lors de l'avant-match d'Inter-Cagliari.

Comme l'a expliqué Luidi De Siervo, directeur général de la Serie A, Hakan Calhanoglu s'est parfaitement intégré dans le dispositif des Nerazzurri alors qu'il n'est arrivé à l'Inter que l'été dernier, qui plus est en provenance de l'éternel rival : l'AC Milan. Une adaptation express déjà récompensée.

Une adaptation express déjà récompensée

"Détermination, flexibilité, précision dans la dernière passe, mais surtout les tirs lointains ont toujours été la marque de fabrique du milieu de terrain turc. En plus de cela, il faut souligner le sang-froid et la personnalité avec lesquels il s'est présenté au point de penalty contre Milan et Naples, démontrant qu'il s'est parfaitement intégré dans l'échiquier tactique et la hiérarchie de l'Inter conçus par Inzaghi", a ainsi confié le dirigeant italien.

Les chiffres ne mentent pas et parlent en faveur de Hakan Calhanoglu : un indice d'efficacité technique de 95%, en ligne avec les meilleurs joueurs européens ; un indice d'efficacité physique de 91%. 71% de passes avec un coefficient de difficulté élevé ont été réalisées. Le Turc est également décisif dans la phase de non-possession avec un indice de pression de 93%. Bref, les bonnes prestations de l'ancien de l'AC Milan ne se limitent pas au caractère décisif de ses buts inscrits. Homme fort de l'Inter Milan durant les dernières semaines, il devra maintenant briller ce mardi soir, face au Real Madrid.