Serie A – AC Milan et Inter victorieux, Leão dans l'histoire

L'AC Milan et l'Inter n'ont pas tremblé lors de la 13e journée de Serie A. Leão a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du championnat italien.

Six secondes chrono

Sans les matches à huis clos, on aurait usé et abusé de cette célèbre formule : il ne fallait pas arriver en retard au stade. Car ce dimanche 20 décembre 2020, le joueur de l' Rafael Leão est entré dans l'histoire de la en inscrivant le but le plus rapide du championnat : l'attaquant portugais n'a mis que 6 secondes pour ouvrir le score contre .

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

💨 Rafael Leao marque le but le plus rapide de l'histoire de la et des 5 grands championnats avec l'AC Milan !

⚡ Il marque après 6 secondes de jeu !

🕹 Un but à la FIFA, sur le coup d'envoi !https://t.co/gggWBinK7R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2020

Le précédent record était détenu par Paolo Poggi depuis décembre 2001 avec Piacenza (8 secondes) et Leão a en a profité pour inscrire son troisième but de la saison en Serie A.

L'AC Milan ajoutait un deuxième but à la 26e minute : Theo Hernandez, actuellement en grande forme, débordait et centrait en retrait pour le Belge Alexis Saelemaekers qui envoyait une frappe du gauche au fond des filets.

Sassuolo, avec un Maxime Lopez titulaire et qui a joué l'intégralité de la rencontre, réduisait l'écart en toute fin de partie par Domenico Berardi dont le tir était dévié par Hauge et trompait Donnarumma. Mais ce but arrivait trop tard pour que Sassuolo puisse éviter la défaite.

L'Inter suit le rythme

Pendant que l'AC Milan s'imposait à Sassuolo, l' recevait La Spezia et faisait de même.

Les Intéristes ont cependant attendu la deuxième mi-temps pour ouvrir le score (Hakimi, 52e) puis pour enfoncer le clou (Lukaku, sur penalty, 71e). Et au bout du bout du temps additionnel, La Spezia sauvait l'honneur par Piccoli (90+4e).

A l'issue de ces deux rencontres, l'AC Milan reste leader du championnat avec 31 points, juste devant son voisin intériste qui accuse un tout petit point de retard.