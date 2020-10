Sergio Ramos sera bien présent lors du Clasico

Blessé et soçrti à la pause lors de la défaite face au promu Cadix lors de la dernière journée de puis absent face au Shkahtar en Ligue des Champions, Sergio Ramos sera de retour lors du Clasico.

Zidane in pre-Clasico presser "Sergio is recovered and will be with us. He is our leader. We are not taking risks, it is about being at 100%."