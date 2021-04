"Sergio Ramos manquera beaucoup au Real s'il s'en va"

L'ancien milieu de terrain Hamit Altintop met en garde le Real Madrid contre la cession de son expérimenté défenseur.

Le Real Madrid devrait faire tout ce qu'il peut pour garder Sergio Ramos au club, selon son ancien milieu de terrain Hamit Altintop.

Ramos, 35 ans, sera en fin de contrat à la fin de cette saison et, pour le moment, il n'y a eu aucun signe de prolongation à venir avec les champions d'Espagne en titre.

Ramos a passé près de 16 ans à Santiago Bernabeu, faisant quasiment 700 apparitions pour Los Blancos, mais a été cité comme possible transfuge de Manchester United et du Paris Saint-Germain étant donné qu'il est sur le point de devenir joueur libre cet été.

Il est actuellement à l'écart en raison d'une blessure au mollet contractée en mission internationale avec l'Espagne, et sera absent du Clasico de samedi contre Barcelone, ainsi que du match retour du quart de finale de la Ligue des champions du Real à Liverpool mercredi.

S'adressant exclusivement à Goal, Altintop, qui a passé la campagne 2011-12 avec le Real en provenance du Bayern Munich, a déclaré: "Sergio Ramos est incroyable. Sur et en dehors du terrain. Il connaît les règles. Il sait ce qu’il faut pour obtenir des résultats, pour remporter les plus grands trophées. Son expérience est incroyable. Peu de joueurs passent 15 ou 16 ans au Real Madrid. J'ai beaucoup de respect pour lui et il mérite tout; tous les trophées, tous les contrats, tous les intérêts! Il manquera beaucoup au Real s'il partait".

L'article continue ci-dessous

"Le Real doit commencer à préparer l'avenir"

L’importance de Ramos pour l’équipe de Zinedine Zidane demeure intacte, malgré le poids de l'âge. Il est le capitaine du club et a fait 20 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, marquant quatre fois au passage.

Mais après avoir remporté quatre trophées de la Ligue des champions en cinq saisons entre 2013 et 2018, les géants espagnols ont dû commencer à construire une nouvelle équipe, plus jeune. Cristiano Ronaldo est parti en 2018, Gareth Bale a été prêté à Tottenham l'été dernier, tandis que Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema ont tous dépassé la trentaine.

L'avenir pourrait être bâti autour de Vinicius Junior, Rodrygo et Marco Asensio. «C'est vraiment difficile», a déclaré Altintop. «Ces noms ne sont pas seulement de bons joueurs, ce sont des leaders, des personnages. Si vous recherchez ce type de joueur sur le marché, il est presque impossible de le trouver, et si vous le trouvez, alors ils sont vraiment chers! Ces noms - Ramos, Benzema, Modric, Kroos, Marcelo, [Iker] Casillas, Ronaldo - sont l'équipe. Ils peuvent faire la différence sur le terrain et en dehors aussi. Ils peuvent donner les bons messages à travers les médias, ils peuvent aider à bâtir l'équipe, ils peuvent rassurer les membres du conseil d'administration et les personnes au sommet du club. Mais d'un autre côté, c'est une nouvelle opportunité pour le Real Madrid de relâcher un peu la pression et de construire une nouvelle équipe, avec de nouveaux jeunes joueurs, au cours des une ou deux prochaines années. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour de nouveaux joueurs, ils les ont développés et éduqués, et maintenant il faut pousser ces gars-là. Tous les grands joueurs ont une fin. Lorsque cela se produit, vous devez vous concentrer sur l'avenir, sur la nouvelle génération. Cela vaut pour toutes les équipes. »