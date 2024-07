Sergio Ramos, la nouvelle destination surprenante

Sergio Ramos est à la recherche d'un nouveau club pour la troisième fois en quatre ans, après avoir quitté le FC Séville

De retour dans son club d'enfance pour une seule saison, Ramos est susceptible de quitter le football européen.

La Major League Soccer est actuellement sa destination la plus probable. Le San Diego FC lui a proposé un contrat et Rene Ramos, son frère et agent, s'est rendu dans la ville, où il a appris à connaître la région et a écouté les conditions. Selon Relevo, le San Diego FC ne débutant qu'en 2025, Ramos n'est pas pressé de prendre une décision. Alors qu'il bénéficierait sans aucun doute d'un package important aux États-Unis, il attend également de voir si une offre de l'Arabie Saoudite se concrétise. Il s'agirait probablement de l'offre la plus importante pour le joueur de 38 ans.

La saison dernière, Ramos a montré qu'il pouvait encore jouer à un bon niveau, en organisant la défense du FC Séville malgré ses limites. Il semble toutefois que l'on n'ait plus entendu parler de lui en Europe. Avec Nacho Fernandez, Joselu Mato, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, il pourrait être tenté de suivre le noyau dur du Real Madrid au Moyen-Orient.