"Sergio Ramos est le meilleur capitaine qu'un joueur pourrait avoir"

Toni Kroos et Sergio Ramos vont entamer leur 7e saison ensemble, et l'Allemand reconnait qu'il n'y a pas mieux que l'Espagnol comme leader.

Toni Kroos a salué les qualités de leadership de son coéquipier au , Sergio Ramos, affirmant qu'il était le meilleur capitaine qu'un joueur puisse avoir.

Ramos est aujourd'hui une légende absolue du côté de Madrid alors qu'il s'apprête à commencer sa 16e saison avec le club. Depuis qu'il a rejoint Madrid en provenance de Séville en 2005, Ramos a amassé un impressionnant nombre de trophées avec le géant de la capitale espagnole.

L'article continue ci-dessous

Le chevronné défenseur a remporté la à quatre reprises, la Copa del Rey deux fois et la à cinq reprises, dont celle de la campagne écoulée. Evoquant le capitaine des Blancos sur Einfach Mal Luppen, un podcast que Kroos réalise avec son frère, le milieu de terrain a déclaré que son équipe avait la chance d'avoir un capitaine comme Ramos. "Quand Ramos a un avis, il l'exprime pour le bien de l'équipe, sans aucune réserve. Et cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Donc, si nous parlons de capitaines, à mon avis, il est le meilleur que vous puissiez avoir", a indiqué le champion du monde 2014.

Plus d'équipes

"Sergio Ramos est écouté par tout le monde dans le club"

L'Allemand entame sa septième saison avec Madrid. Vu son vécu, il a aussi un rôle de taulier au sein de la formation merengue. A ce sujet, il pense qu'avoir observé Ramos au quotidien pendant tout ce temps l'a énormément aidé. «Je suis plus qu'heureux d’avoir Sergio comme capitaine. J'ai beaucoup appris de lui et il a beaucoup appris de moi, je dois l'admettre. C'est quelqu'un qui met tout en œuvre incroyablement bien et c'est quelqu'un qui est écouté par tout le monde dans le club. Sergio montre l'exemple», a-t-il ajouté.

Kroos a fait 43 apparitions, toutes compétitions confondues la saison dernière, portant son total complet à 278 matches depuis son arrivée au club en provenance du en 2014.