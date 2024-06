Sergio Ramos avec Cristiano Ronaldo ?

Ces dernières semaines, des rumeurs ont fait état de la volonté de Cristiano Ronaldo de retrouver plusieurs de ses anciens coéquipiers du Real Madrid.

Nacho Fernandez et Casemiro sont deux de ceux qui ont été liés à Al-Nassr, et maintenant le dernier à faire l'objet d'une rumeur est Sergio Ramos, dont le départ de Séville a été confirmé lundi.

Ramos est recherché par des clubs de MLS et de Turquie, tandis que Diario AS affirme que Ronaldo et le directeur sportif d'Al-Nassr, Fernando Hierro, veulent que le vétéran défenseur rejoigne Al-Nassr. Un contrat lucratif est en cours de préparation, qui ferait exploser les autres propositions.

Selon certaines informations, Ramos et sa famille préféreraient s'installer aux États-Unis, ce qui est un coup dur pour Ronaldo et Hierro. Cependant, ils sont déterminés à le convaincre de les rejoindre à Al-Nassr, et les négociations devraient commencer dans les semaines à venir.

Reste à savoir si Ronaldo pourra retrouver le Real Madrid à Al-Nassr. Ramos serait une excellente recrue pour le club saoudien, puisqu'il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la Liga la saison dernière.