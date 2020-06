Sergio Ramos attiré par la MLS ?

Sergio Ramos serait ouvert à la possibilité de rejoindre le championnat nord-américain dans le futur.

Bien que très attaché au , le chevronné défenseur espagnol n’exclut pas la possibilité d’enfiler une autre tunique d’ici la fin de son parcours. Et le championnat qui l’attire le plus c’est la , si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien AS.

Sergio Ramos se verrait bien prendre la direction de la Floride. La perspective d’évoluer à l’Inter Miami de David Beckham semble beaucoup le tenter. Ça serait sa toute première expérience hors de l’ .

L'article continue ci-dessous

Sergio Ramos et David Beckham se connaissent parfaitement bien. Le premier est arrivé à Bernabeu, quand le second y achevait son parcours européen. Ils ont évolué ensemble pendant un an demi jusqu’au départ du « Spice Boy » pour…la MLS.

Plus d'équipes

Sergio Ramos a encore un an de contrat au sein de ce club madrilène. Récemment, la presse ibérique a fait état d’une prolongation d’un an qui pourrait lui être proposée par les responsables castillans.