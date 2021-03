Sergio Ramos, 35 ans et aucun cadeau du Real Madrid

Pour ses 35 ans, Sergio Ramos, le capitaine du real Madrid, n'a reçu aucun cadeau de la part de son club.

Ce mardi 30 mars, Sergio Ramos a fêté ses 35 ans. Cependant, l'avenir du défenseur vétéran reste très incertain.

Son contrat expirant à la fin de la saison, l'international espagnol n'a pas encore signé de nouvel accord et est libre de parler à d'autres clubs.

Ramos a une offre sur la table de la part du Real Madrid, mais, comme MARCA l'affirme, cette offre expire à la fin du mois de mars et, et alors que le temps presse sur ce front, la distance entre le joueur et le club semble plus grande que jamais.

Les dirigenats merengueont, naturellement, un œil sur le marché, au cas où, avec le défenseur du Bayern Munich David Alaba comme cible de choix.

Ce n'est pas seulement l'avenir de Ramos qui est préoccupant, cependant, tout indique que la prolongation de son compère de charnière centrale Raphael Varane sera également compliqué. Ajoutez à cela un Eder Militao peu convaincant et la seule option sécurisée restante est Nacho.

Ramos, on fait quoi maintenant ?

À l'approche du mois d'avril, le Real Madrid devra commencer à prendre de grandes décisions en ce qui concerne la planification future, bien que Ramos puisse encore revenir en arrière et accepter l'offre de Florentino Perez d'une saison de contrat en plus.

Ramos est resté silencieux sur son avenir et n'a fait aucun commentaire public à ce sujet, mais il est à noter que, avec 90 jours restants sur son contrat, l'avenir du capitaine du Real Madrid est inconnu.

Après avoir été laissé sur le banc par Luis Enrique contre la Géorgie, Ramos devrait revenir dans le onze espagnol mercredi contre le Kosovo, avant de retourner à Madrid jeudi.

Le patron de l'équipe nationale soutient que Ramos est en grande forme et disponible pour jouer, malgré sa position inhabituelle en tant que remplaçant inutilisé lors ,du week-end.