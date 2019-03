Sergi Samper résilie son contrat à Barcelone et se dirige vers le Vissel Kobe

Barcelone a fait savoir via un communiqué que le milieu de terrain quittait le club. Il pourrait rejoindre Andrès Iniesta au Japon.

Barcelone a publié un communiqué pour informer que Sergi Samper, le milieu de terrain de l'équipe, avait résilié son contrat pour quitter librement le club.

"Barcelone et Sergi Samper sont parvenus à un accord pour la résiliation de son contrat à Barcelone. Le club exprime publiquement ses remerciements à Sergi Samper pour son implication et lui souhaite chance et succès pour son futur", dit le communiqué.

Ce dimanche le quotidien Marca faisait savoir que le joueur pourrait signer au Vissel Kobe, en première division japonaise, où il retrouverait Andrès Iniesta et David Villa. Une possibilité d'autant plus probable maintenant qu'il est libre de tout contrat.

Le joueur donnera ce mardi une conférence de presse à la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Passé pro avec les Blaugrana en 2016, l'Espagnol de 24 ans n'aura disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues avec son club formateur.