Serbie - Aleksandar Mitrovic prend la défense de Luka Jovic

L'attaquant de Fulham a défendu son compatriote, en délicatesse du côté du Real Madrid et cible d'une vive polémique en Serbie ces derniers jours.

Son arrivée avait suscité un grand engouement l'été dernier à Madrid. Quelques mois plus tard, Luka Jovic, arrivé en provenance de l' , club avec lequel il avait réalisé un exercice 2018-2019 des plus prometteurs, est devenu indésirable au sein de la Maison Blanche. Peu utilisé par Zinédine Zidane, le Serbe ne parvient pas à se montrer à son avantage quand le Français fait appel à lui. Courtisé par plusieurs clubs, dont Arsenal, l'ailier pourrait bien s'en aller dès cet été.

Pour ne rien arranger, Luka Jovic fait actuellement l'objet d'une vive polémique en , lui qui n'a pas respecté les consignes strictes de confinement. Rien qu'une (très) mauvaise passe, selon son compatriote Aleksandar Mitrovic, joueur de , qui a volé à la rescousse du son partenaire en sélection.

"Jouer au met beaucoup de pression"

"Luka est dans une sorte de crise. Quand tu es un attaquant, le plus important est d’être sur le terrain. C’est ma vision. Je ne crois pas qu’il ait été tant sur le terrain et qu’il ait beaucoup d’opportunités. J’ai été dans sa situation à . Tu as seulement des occasions de jouer qui durent cinq, dix, quinze, vingt minutes. Et durant ce temps, tu essayes de faire ce que tu dois faire pour démontrer à tous que tu en vaux la peine ; en particulier quand tu as coûté cher", a-t-il expliqué, dans des propos relayés par AS.

Plus d'équipes

"Tu veux tout faire et tu as envie. Il a seulement besoin de minutes. Je suis convaincu que s’il jouait plus de matches, les buts viendraient. Il est actuellement dans cette situation et doit continuer à travailler (...) Jouer au Real Madrid met beaucoup de pression. Il y a plus de responsabilités. Il est encore jeune et il a des années devant lui".