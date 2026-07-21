Sera-t-il absent longtemps ? Al-Hilal annonce le succès de l'opération de Salem Al-Dawsari

Le club d'Al Hilal a annoncé la réussite de l'opération chirurgicale subie par son capitaine et premier joueur vedette Salem Al Dawsari, au niveau de la blessure dont il souffre au tendon du genou.

Al Dawsari avait passé un examen médical en Finlande, hier lundi, auprès du docteur Lasse Lempainen, afin de diagnostiquer son état et de déterminer dans quelle mesure il avait besoin de subir une opération chirurgicale pour la blessure dont il souffre.

Le club saoudien a publié, aujourd'hui mardi, un tweet sur son compte officiel sur le réseau « X », dans lequel il a déclaré : « Le joueur Salem Al Dawsari a subi une opération chirurgicale au niveau de sa blessure au tendon du genou, qui s'est soldée par un succès. »

Il a ajouté : « (L'opération) a été réalisée ce matin en Finlande, par le docteur spécialiste Lempainen, et il a été décidé que Salem commence son programme de soins et de rééducation dans l'un des centres médicaux spécialisés, sous la supervision du staff médical de l'équipe. »

Al Hilal avait annoncé, le 10 juillet en cours, que « le Tornado » avait besoin d'un programme de soins et de rééducation s'étendant de six à huit semaines, mais le fait de subir une opération chirurgicale pourrait prolonger la durée de son absence.

Cela intervient au moment où des doutes planent sur la position de Salem Al Dawsari quant à son maintien avec « le Leader » la saison prochaine, alors que des rapports ont révélé qu'il avait reçu une offre du club d'Al Diriyah et une autre du championnat qatari.

Le joueur de 35 ans est considéré comme l'une des plus grandes légendes d'Al Hilal depuis sa promotion en équipe première en 2011, mais son niveau a connu un net recul la saison dernière sous la direction de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.