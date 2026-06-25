La sélection marocaine a conclu la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 avec un bilan remarquable, égalant l’exploit réalisé en 2022 au Qatar.

Avec sept points au compteur, les Lions de l’Atlas ont confirmé que leur parcours au Qatar n’était pas un simple éclair de génie, mais bien la marque d’une équipe devenue l’adversaire le plus redoutable du monde arabe et africain au stade des groupes. et les seuls à avoir atteint ce niveau lors de deux éditions consécutives.

Ces sept unités ont été conquises malgré un groupe de fer, une pression redoublée après l’exploit qatari et une loupe médiatique scrutant chaque passe.

Malgré ces obstacles, les Lions de l’Atlas ont tracé leur route avec une assurance inébranlable, s’appuyant sur une défense solide et une attaque fulgurante capable de frapper au moment décisif.

Des succès arrachés au prix d’efforts considérables, qui confirment que la génération 2022 n’était pas un hasard et que la promotion 2026 est venue rappeler que le Maroc n’est plus un simple invité de la Coupe du monde.

Avec ces sept points supplémentaires au compteur, le Maroc consolide son statut parmi les géants du football africain de tous les temps et démontre que l’épopée entamée à Doha est loin d’être terminée.