Sensation à l’OM ! Un cadre prêt à claquer la porte en plein milieu de la saison

Un des joueurs clés de l’OM ne serait pas content son temps de jeu actuellement et est enclin à changer d’air le plus vite possible.

Les trois défaites consécutives essuyées par l’OM en championnat semblent avoir eu un impact sur la sérénité qui règne du côté du Vélodrome depuis l’entame de la saison. Certes, le vestiaire reste toujours uni et le coach Igor Tudor toujours aussi respecté, mais certains joueurs peu utilisés commencent à manifester sérieusement leur mécontentement. Parmi les joueurs en question il y a le Brésilien Gerson. Alors qu’il faisait partie des cadres de Jorge Sampaoli la saison dernière, l’ancien de Flamengo n’est que très peu sollicité par l’entraineur croate en cette campagne 2022/2023. Il n’a joué titulaire que 8 des 16 matches des vice-champions de France. Et son temps de jeu en cumulé (522 minutes) n’est que le 13e de tout l’effectif. Le père de Gerson prévient l’OM La situation est compliquée est l’international auriverde n’est pas disposé à l’endurer beaucoup plus longtemps. Et c’est son père, Marcao, qui a exprimé le ras-le-bol dans un entretien accordé à L’Equipe. « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère, a-t-il déclaré. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l'annonce de la liste, le 7 novembre)... » Le nom de Gerson a été récemment cité du côté d’Aston Villa ainsi qu’à Séville, où officie désormais Sampaoli. Son père enchérit en clamant qu’un transfert dès le mois de janvier est tout à fait possible si le statu quo persiste : « Un top joueur qui doit travailler pour récupérer sa place et est capable de retrouver son niveau de la saison dernière ». Longoria prêt à lui accorder un bon de sortie Ces menaces ne doivent pas trop agacer Longoria. Au contraire, le président olympien pourrait accueillir ces déclarations avec une certaine satisfaction. Et pour cause ; Gerson faisait partie des éléments qu’il envisageait de transférer durant le mois de janvier, au même titre que Dimitri Payet et Bamba Dieng. S’il y a une bonne offre pour ses services, il n’hésitera pas à s’en séparer. À ne pas rater Le PSG a fait de Mbappé le sportif le mieux payé de l’histoire

Un club de C1 prêt à sauver CR7

Arsenal, Arteta...Guendouzi sort la sulfateuse

Sarkozy refuse de boycotter la Coupe du monde au Qatar

Milik lâche ses vérités sur son passage à l'OM