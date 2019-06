Sénégal-Tanzanie 2-0, le Sénégal facile

Le Sénégal a signé un succès logique contre la Tanzanie lors de son premier match de la CAN.

Il faudra bel et bien compter avec le lors de la CAN 2019. Meilleure équipe africaine au classement FIFA, la bande à Aliou Cissé ne s'est pas ratée lors de son premier match de la compétition face à la Tanzanie. Même privée de Sadio Mané, elle s'est imposée sans trop de peines 2-0, et le score aurait pu être nettement plus lourd si M'Baye Niang et ses partenaires avaient converti la moitié des occasions qu'ils se sont créées.

À lui seul, l'attaquant du s'est offert huit tirs au but, dont deux en tout début de partie (3e et 6e). Ce seul chiffre illustre la facilité qu'ont eue les Lions de la Téranga pour s'approcher des buts tanzaniens, mais aussi les vendanges dont ils se sont rendu auteurs. Bien qu'ayant surclassé leurs opposants dans tous les compartiments, ce n'est qu'à l'entame de la dernière demi-heure du jeu qu'ils se sont mis à l'abri suite au but de Krepin Diatta.

Le milieu de terrain du , qui n'avait encore jamais scoré sur la scène internationale, a fait mouche sur une puissante frappe de l'extérieur de la surface. Une volée imparable qui ne pouvait que finir au fond, et qui a scié les jambes des Tanzaniens, solidaires en défense et espéraient tenir le 0-1 le plus longtemps possible pour éventuellement piquer vers la fin et sauver le nul.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #SENTAN pic.twitter.com/IzzJwzcSY6 — CAF (FR) (@caf_online_FR) 23 juin 2019

Le Sénégal peut mieux faire

En première période, le seul Sénégalais à trouver la faille c'était Baldé Keita. À la 28e minute, l'attaquant de l'Inter de Milan s'est distingué en mettant à profit un service d'Idrissa Gueye. D'un tir croisé et à ras de terre, il a mis le cuir entre le gardien et son poteau. Une efficacité minimale pour une sélection largement au-dessus, et qui a signé 24 tentatives vers les bois adverses.

Face à un adversaire d'un tout autre calibre que la Tanzanie, le Sénégal pourrait regretter ce genre de déchet dans la finition. Un adversaire tel que l' que les hommes d'Aliou Cissé vont affronter jeudi prochain. Et face aux Fennecs, le réalisme sera d'autant plus recommandé, que derrière ils risquent d'être privés de Salif Sané. Le joueur de a dû abandonner sa place avant même la demi-heure du jeu en raison d'une sérieuse blessure contractée.