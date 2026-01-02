Sénégal - Soudan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après deux jours de pause, la Coupe d’Afrique des Nations reprend ses droits ce weekend. La compétition entame, à présent, les phases à élimination directe avec les huitièmes de finale. Un nouveau tour qui sera lancé par le Sénégal, champion d’Afrique 2021, qui compte se défaire du Soudan, ce samedi, afin de poursuivre sa marche vers un nouveau sacre.

Le Sénégal avance avec ambition et constance

Le Sénégal se présente à ce rendez-vous à élimination directe avec le statut d’équipe dominante. En tête du groupe D après avoir engrangé sept points sur neuf possibles, les Lions de la Téranga ont confirmé leur solidité collective et leur constance. Les hommes de Pape Bouna Thiaw ont lancé leur campagne de manière autoritaire avec un large succès face au Botswana (3-0), avant de concéder leur seul accroc contre la RD Congo lors de la deuxième journée (1-1). Sérieux et appliqués, les Sénégalais ont conclu ce premier acte sur une nouvelle démonstration face au Bénin (3-0), confirmant leur statut de prétendants crédibles au sacre continental.

Au-delà des résultats, la sélection sénégalaise affiche une trajectoire claire : franchir enfin le cap des huitièmes de finale, obstacle récurrent lors des deux dernières éditions de la Coupe d’Afrique des Nations. Forte de son unique titre continental remporté en 2021, l’équipe s’est présentée à cette CAN 2025 avec des certitudes solides, construites notamment lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Invaincu sur l’ensemble de cette campagne, le Sénégal a aligné sept victoires et trois matches nuls, témoignant d’une régularité et d’une maturité collective qui nourrissent de grandes ambitions.

Le Soudan avance sans pression

Le Soudan retrouve les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois depuis 2012, une performance d’autant plus remarquable que sa phase de groupes a pris des allures pour le moins atypiques. Absente de la compétition depuis l’édition 2021, la sélection soudanaise a validé sa qualification au tour suivant sans inscrire le moindre but en trois rencontres, une rareté à ce niveau de la compétition.

Dès l’ouverture du tournoi, les Soudanais ont lourdement chuté face à l’Algérie (3-0), avant de s’incliner à nouveau contre le Burkina Faso (2-0). Leur salut est finalement venu d’un succès étriqué face à la Guinée équatoriale (1-0), acquis grâce à un but contre son camp adverse lors de la deuxième journée. Ce résultat a suffi à propulser la 117e nation au classement FIFA parmi les meilleurs troisièmes de groupe. Modeste sur la scène continentale, le Soudan va aborder le Sénégal sans complexe avec l’espoir de réaliser un exploit face à l’armada offensive des Lions de la Téranga.

Sur quelle chaine suivre le match Sénégal - Soudan

La rencontre entre le Sénégal et le Soudan sera à suivre ce mardi 3 décembre 2026 à partir de 17h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Sénégal - Soudan

VLe match entre le Sénégal et le Soudan se joue ce samedi 3 janvier 2026 à partir de 17h, heure française, au Stade Ibn Batouta de Tanger.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Sénégal

Le Sénégal abordera les matchs à élimination directe amoindri par l’absence de son capitaine, Kalidou Koulibaly. Le défenseur central d’Al-Hilal, fort de 101 sélections, est suspendu après son expulsion lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face au Bénin. Pour compenser ce forfait de poids, Moussa Niakhaté devrait retrouver une place de titulaire dans l’axe de la défense, après avoir été ménagé face aux Guépards. Une option logique pour Pape Thiaw, qui s’appuie sur un groupe expérimenté malgré cette perte défensive.

Dans l’entrejeu, le sélectionneur sénégalais peut s’appuyer sur l’incontournable Idrissa Gueye, dont l’expérience (124 capes avec Everton) reste un pilier de l’équilibre collectif. Plus haut sur le terrain, Ismaïla Sarr n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans cette CAN 2025, mais son activité et son impact offensif demeurent essentiels. Sadio Mané, véritable figure de proue des Lions de la Téranga, a lui aussi ouvert son compteur durant la phase de poules, confirmant son rôle de leader technique et mental. À ses côtés, Nicolas Jackson s’est montré particulièrement efficace avec deux réalisations, à l’image de Chérif Ndiaye, souvent décisif en sortie de banc.

Infos sur l'équipe du Soudan

Face à cette armada sénégalaise, le Soudan avance avec un effectif largement dépourvu de têtes d’affiche. Muhamed Abdelrahman, meilleur buteur de l’histoire récente de la sélection avec 23 réalisations en 63 apparitions, n’a joué qu’un rôle secondaire depuis le début du tournoi. Le secteur offensif soudanais reste d’ailleurs en grande difficulté, aggravé par les incertitudes physiques entourant Abo Eisa, blessé et toujours incertain pour la suite de la compétition. Le milieu de terrain Salah Adel Alhassan, fort de 45 sélections, a lui aussi rejoint l’infirmerie, réduisant encore les options du sélectionneur. Défensivement, les Faucons de Jediane ont montré leurs limites en encaissant cinq buts lors de la phase de groupes, un chiffre révélateur des défis qui les attendent face à l’efficacité sénégalaise.

