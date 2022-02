Sénégal : Mamadou Niang raconte ses souvenirs de la CAN

A quelques heures de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Mamadou Niang s'est prêté au jeu des souvenirs qu'il garde de ses quatre participations à la compétition.

Le meilleur joueur ? El-Hadji Diouf

L'ancien attaquant de l'OM s'est notamment confié sur le meilleur joueur avec lequel il a joué à la CAN.

"Incontestablement El-Hadji Diouf. De 2001 à 2003, il avait un niveau incroyable et une aura sur le groupe. Il portait l'équipe nationale à bout de bras. Il était injouable, puissant. Il pouvait monopoliser trois joueurs et offrait l'espace pour Henri Camara et pour moi qui allions vite", a-t-il affirmé dans une interview à L'Equipe.

Un El-Hadji Diouf également le plus fêtard, à en croire Niang. "Il avait besoin de ça, de cette joie de vivre pour décompresser. Mais à côté, c'était un grand pro. Il pouvait être fêtard, mais c'était le premier à l'entraînement et le dernier à en sortir. En match, il ne pensait que foot."

Et le meilleur joueur qu'il ait dû affronter alors ? "C'est plus un secteur de jeu, le milieu de terrain de l'Égypte des années 2006-2008-2010 avec Aboutrika, Ahmed Hassan, répond l'intéressé. Des mecs incroyables, intelligents, techniquement et tactiquement. Aboutrika, tu ne pouvais pas lui prendre le ballon, il voyait le jeu avant les autres, il éclairait tout."

"Chez nous, il y a eu beaucoup d'enguelades"

Quatre CAN au cours desquelles il n'y a pas eu que des moments faciles pour Niang, qui se souvient également de certaines prises de tête au sein du vestiaire sénégalais.

"La plus grosse enguelade ? Chez nous, il y en a eu beaucoup car il y avait plein de compétiteurs, avoue-t-il. Khali et Cissé se sont mis sur la gueule une fois avec des coups de poing. Et moi aussi, je me suis pris la tête avec Habib (Beye).

"On en est presque venu aux mains dans un avion. Et pourtant, c'est mon frère. On nous a séparés, limite on allait se faire débarquer mais on a fini en s'embrassant sur la bouche tellement on était unis. On avait envie de gagner et si on sentait que quelque chose sortait de l'objectif, on se le disait."

Enfin, le buteur a également raconté les coulisses de la CAN 2008, lors de laquelle les Lions de la Teranga ne passeront pas la phase de poules.

"Au Ghana, on était dans une sorte d'auberge de jeunesse avec la Tunisie et l'Angola, se souvient-il. L'Afrique du Sud est repartie illico pour Accra en voyant ça et faisait le déplacement les jours de match. Un rideau nous séparait pour manger.

"Dans la chambre, tu dormais sur un lit pour une personne, l'autre avait un lit de camp. Il n'y avait pas Internet. Mais c'est l'Afrique et on s'adapte. On ne s'est pas plaint de ça. Faut savoir donner de sa personne car les moyens ne sont pas les mêmes."