Sénégal : Aliou Cissé réagit à la polémique Mané

Aliou Cissé est mécontent des suggestions selon lesquelles les Lions de la Teranga ne font pas attention à leurs joueurs. Il ’est offusqué face aux remarques selon lesquelles lui et le staff sénégalais seraient imprudents avec la santé de ses joueurs après avoir permis à Sadio Mané de jouer malgré une blessure à la tête lors de la victoire en 8es de finale de la CAN contre le Cap-Vert.

Aliou Cissé se défend face aux critiques

L'attaquant de Liverpool est tombé sur la pelouse après un téléscopage à la 56e minute avec le gardien adverse Vozinha alors que le duo se disputait un ballon aérien.

Alors que le dernier rempart cap-verdien est sorti immédiatement après avoir semblé être assommé vu qu’il s’est fait expulser, Mané est resté sur le terrain pendant un quart d'heure supplémentaire, ouvrant le score d’une reprise de près ç la 63e minute.

"Je peux vous assurer que la santé de Mane et de tous les joueurs que j'ai à ma disposition en ce moment est très importante", a déclaré Cissé à GOAL avant le quart de finale du tournoi dimanche contre la Guinée équatoriale. « Nous ne jouons pas avec la santé de nos joueurs, nos médecins non plus ».

« Nous sommes également des professionnels, donc même si le résultat est important, la santé de nos joueurs prévaut face à l'importance des résultats », a-t-il ajouté.

L'association de lésions cérébrales Headway fait partie des organisations qui ont accusé le Sénégal et la CAF d'avoir mis en danger la santé de Mané à la suite de l'incident de mardi. "À première vue, cela semble être un autre exemple du football qui fait passer les résultats avant la sécurité des joueurs", a déclaré le directeur général adjoint Luke Griggs à BBC Sport.

« Ce fut une collision écœurante qui a clairement laissé les deux joueurs suffisamment KO pour qu'une commotion cérébrale ait sûrement été considérée comme une possibilité à tout le moins. À ce stade, le principe du « en cas de doute, ne faites rien ! » aurait dû entraîner le remplacement de Mané sans qu'un autre ballon ne soittouché."

Mané devrait jouer contre la Guinée-Equatoriale

Le médecin sénégalais Abdourahmane Fedior a également déclaré dans un communiqué que si l'état de Mané nécessite une évaluation plus approfondie, les examens n'ont montré aucune trace de commotion cérébrale. "Tous les symptômes qu'il avait sur le terrain ont disparu", a commencé le médecin. "Son état nécessite une surveillance assez étroite. Tout est normal à la radiographie."

L'article continue ci-dessous

Cissé reste confiant que, même s'il n'est pas certain que Mané soit apte à jouer contre la Guinée équatoriale dimanche, il y a de l'optimisme quant au fait que les Lions de la Teranga pourront accueillir à nouveau leur star pour ce duel face aux Guinéens. "Sadio va bien", a poursuivi Cissé. "Il a repris l'entraînement hier et nous suivons continuellement ses progrès. [Samedi] il s'entraînera".

"Le choc [de la tête] entre deux joueurs [dans le match du Cap-Vert] était sérieux, mais c'est un sportif du plus haut niveau et il connaît bien son corps", a poursuivi l’ancien parisien. "Aujourd'hui, nous verrons la séance d'entraînement pour voir comment ça se passe. Hier s'est bien passé donc c'est rassurant, on espère le retrouver pour le match."

Le Sénégal espère remporter sa toute première Coupe des Nations, après avoir atteint la finale en 2002 et 2019. Le vainqueur de leur rencontre avec la Guinée équatoriale affrontera ensuite le vainqueur du duel entre le Burkina Faso et la Tunisie.