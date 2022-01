Sénégal : Aliou Cissé confiant avant le début de la CAN

Le Sénégal s'apprête à faire ses débuts dans la CAN ce dimanche face au Zimbabwe. Avec une ambition très claire : remporter le trophée pour la première fois de son histoire.

Aliou Cissé : "Nous ne sommes pas en victimes"

Finalistes malheureux en 2019, les Sénégalais espèrent cette fois pouvoir aller au bout. Pour ce premier match, ils devront toutefois se passer de plusieurs joueurs, positifs au Covid-19.

"Sur un 11 de départ où il y a six joueurs titulaires qui ne sont pas là, c'est inquiétant mais nous avons des garçons valables et motivés pour jouer leur première CAN", a détaillé le sélectionneur, Aliou Cissé.

"Nous abordons notre match avec beaucoup de confiance. On a constitué un groupe compétitif, capable d'être là."

Le technicien ne réfute pas le statut de favori collé à son équipe, aux côtés notamment de l'Algérie.

"Nous ne sommes pas en victimes aujourd'hui, même si nous sommes tristes pour ceux qui ne sont pas là. Les joueurs sont prêts pour ceux qui sont absents", a-t-il poursuivi.

"Il n'y a pas que le Sénégal qui veut gagner ce trophée. Mais sur les dernières années, quand on voit l'évolution de cette équipe sénégalaise, c'est normal que tout le monde puisse nous voir comme les futurs champions d'Afrique."

Gueye : "L'objectif, c'est la victoire finale"

Lui aussi présent devant les médias, Idrissa Gueye s'est lui aussi projeté loin dans le tournoi.

"L'objectif, c'est la victoire finale, a lancé le milieu de terrain parisien. On avait fait une bonne CAN, même si ce but-là a un peu gâché la finale, mais on espère que la prochaine fois sera la bonne.

"On espère continuer à écrire l'histoire et gagner quelque chose pour le Sénégal."