Sénégal-Algérie 0-1, l'Algérie s'offre un beau succès après un match tendu

L'Algérie s'impose dans le choc du groupe C face au Sénégal après un match tendu. Les Fennecs sont en route pour les 8es.

C'est la finale du groupe C et un match qui faisait figure de premier gros choc de cette CAN 2019. L' défiait le et sa fameuse armada offensive.

En première période, au Caire, c'est Baghdad Bounedjah qui s'est illustré avec son volume et ses inspirations offensives côté algérien. Dans un match tendu et haché par de nombreuses interruptions et autres actes d'antijeu, Belaili sollicitait Edouard Mendy d'un enroulé au quart d'heure de jeu.

Bounedjah lobera de son côté Mendy à la demi-heure de jeu, mais Kalidou Koulibaly revient pour dégager près de sa ligne de but. Peu avant le retour du vestiaire, on retrouve le duo Bounedjah-Mendy, ce dernier déviant une tentative croisée du joueur algérien.

L'Algérie prendra le dessus peu après le repos. Feghouli pénètre sur le flanc gauche de la défense des Lions avant de fournir un ballon en retrait pour Belaili qui ne laisse aucune chance à Mendy avec sa tentative.

Le Sénégal tentera par la suite de percuter notamment par l'entremise de Sadio Mané. Mais le joueur de est heurté par Guedioura et Bensebaini. L'arbitre ne siffle pas penalty cependant. Le Sénégal tentera ensuite de recoller par le biais de Sabaly qui prend sa chance à l'entrée de la surface mais qui voit M'Bolhi repousser sa tentative.

L'Algérie s'impose donc dans ce choc du groupe C.