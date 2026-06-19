Selon Wahbi, le Bayern Munich ne presse pas Al-Sibari, et Kompany comprend la situation

Mohamed Wahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a réagi aux rumeurs concernant le transfert imminent de sa star Ismail El-Saibari au Bayern Munich lors du prochain mercato estival. Il a affirmé que le joueur gérait la situation avec sérénité et restait concentré sur ses engagements avec les « Lions de l’Atlas ».

Le site marocain Al-Batal a relayé ces propos, précisant que le dossier de transfert n’était pas encore définitivement tranché et que toutes les parties concernées le géraient avec sérénité, sans pression.

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« La question du calendrier ne dépend pas de nous, c’est évident, et le transfert lui-même n’a pas encore été officiellement conclu… Nous sommes très fiers lorsque des joueurs marocains rejoignent de grands clubs, et le Bayern Munich fait partie de ces grands clubs. De plus, le joueur semble très serein et stable en ce moment, et il n’y a aucune tension à ce sujet.

Il a ajouté : «Je ne crois pas que le Bayern Munich exerce des pressions ou cherche l’affrontement médiatique ; les discussions se déroulent calmement entre toutes les parties, et le joueur se consacre pleinement à la sélection marocaine. Je connais bien Vincent Kompany (l’entraîneur du Bayern), il comprend la situation et il sait que la priorité est aujourd’hui l’équipe nationale.

Il a conclu : « Nous sommes optimistes et sereins. Nous serions très fiers si ce transfert se concrétisait, car il s’agirait d’un grand club, et notre objectif a toujours été de voir nos meilleurs joueurs marocains évoluer dans les plus grands clubs du monde ».

Rappelons qu’El Saybari a inscrit le but du Maroc lors du match nul contre le Brésil (1-1), lors de la première journée des qualifications de la Coupe du monde 2026 dans le groupe 3.

Selon la presse, le joueur de PSV Eindhoven aurait déjà trouvé un accord avec le club bavarois et passé sa visite médicale aux États-Unis, en prévision de le rejoindre après la Coupe du monde.