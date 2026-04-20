Selon Valentijn Driessen, la direction de ce club de l’Eredivisie a fixé la composition de l’équipe

Jeudi, Leeroy Echteld voulait aligner son équipe type pour le quart de finale de la Ligue Europa Conférence face au Shakhtar Donetsk. La direction de l’AZ, représentée par Max Huiberts et Marijn Zeeman, est toutefois intervenue afin de préserver l’effectif en prévision de la finale de la Coupe KNVB Eurojackpot.

Battus 3-0 à l’aller puis tenus en échec 2-2 à domicile, les Alkmaarders avaient été éliminés de la compétition européenne. Ils se sont toutefois rattrapés trois jours plus tard en dominant le NEC 5-1 en finale de la Coupe.

« Dimanche, Echteld a confié, officieusement, à Willem Vissers qu’il voulait aborder la compétition très sérieusement. Y compris avec l’équipe première », a révélé Valentijn Driessen lundi dans Vandaag Inside.

« Il aurait aligné son équipe type, en laissant éventuellement Jordy Clasie et Peer Koopmeiners sur le banc, car ils n’étaient pas à 100 %. Mais le reste de l’équipe était prêt à aller chercher une place en demi-finale. Seulement, la direction, avec Huiberts et probablement Zeeman, a décidé autrement », précise le chef du service football du De Telegraaf.

Driessen estime qu’après la trêve estivale, l’AZ doit poursuivre avec Echteld. « Oui, bien sûr. Engagez-le simplement pour un an. Et si ça ne marche pas, vous le virerez au bout de quatre ou cinq mois. Mais vous ne pouvez pas le retirer de l’équipe maintenant. »

Johan Derksen a par ailleurs critiqué les propos de Jordy Clasie, qui a estimé après la finale que Echteld pouvait rester. « Je ne crois pas qu’il revienne au capitaine de l’AZ de désigner le nouvel entraîneur. Cela pourrait mettre l’organisation dans une position délicate, car M. Zeeman et le nouveau directeur technique (Niels van Duinen, ndlr) ont sans doute leurs propres idées. »

« C’est aussi un peu opportuniste, car cet entraîneur s’en est très bien sorti lors de ce match, y compris sur le plan tactique. Mais en championnat et en Europe, Echteld n’a pas vraiment fait forte impression », conclut Derksen.