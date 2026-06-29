Selon Transfermarkt, le joueur arabe figure dans l’équipe type de la phase de groupes

Le gardien égyptien Mostafa Shobier a confirmé son excellent niveau lors de la Coupe du monde 2026 en étant inclus par le site spécialisé Transfermarkt dans l’équipe type de la phase de groupes. Il est le seul représentant arabe et africain de cette sélection d’après-tournoi.

Le site a officialisé cette sélection sur son compte Instagram, désignant Mostafa Shobier comme meilleur gardien de but en récompense de ses performances exceptionnelles avec la sélection égyptienne lors de la première phase.

Sa sélection fait suite à des performances de haut vol qui ont permis à l’Égypte de se qualifier pour le deuxième tour. Décisif à plusieurs reprises, il a notamment arrêté un penalty face à l’Iran, confirmant son statut de révélation du tournoi.

Cette équipe type réunit plusieurs des plus grandes stars mondiales, parmi lesquelles le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland, l’Argentin Lionel Messi et le Brésilien Vinícius Júnior, ainsi que le Brésilien Bruno Guimarães, le Français Michael Olisi et son compatriote Dayot Upamecano.