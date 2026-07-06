Selon Romano, le successeur de Mahrez a donné son accord à l’Al-Ahly

Le journaliste italien Fabrizio Romano a créé la surprise ces dernières heures en confirmant que l'Al-Ahli saoudien avait finalisé l'arrivée du remplaçant de l'Algérien Riyad Mahrez.

Le club saoudien avait précédemment résilié le contrat de Mahrez et n’avait pas renouvelé celui de l’Ivoirien Franck Kessié, dans le cadre d’un plan de restructuration sportive.

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Selon les déclarations de Romano lors d’un direct, le Portugais Francisco Trincão, joueur du Sporting CP, a accepté de rejoindre Al-Ahli lors du mercato estival.

Selon la même source, l’opération s’élèverait à environ 45 millions d’euros, hors salaire du joueur.

Trincão figure actuellement dans la sélection portugaise à la Coupe du monde aux côtés de la légende Cristiano Ronaldo, mais il n’a pas encore disputé la moindre minute.







