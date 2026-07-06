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Selon Romano, le successeur de Mahrez a donné son accord à l’Al-Ahly

Mercato
R. Mahrez
Trincao
Al Ahli
Saudi Pro League
Algérie
Portugal
Arabie saoudite

Al-Raqi a officialisé le transfert phare de ce mercato.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a créé la surprise ces dernières heures en confirmant que l'Al-Ahli saoudien avait finalisé l'arrivée du remplaçant de l'Algérien Riyad Mahrez.

Le club saoudien avait précédemment résilié le contrat de Mahrez et n’avait pas renouvelé celui de l’Ivoirien Franck Kessié, dans le cadre d’un plan de restructuration sportive.

Lire aussi… Le remplaçant de Mahrez… Al-Ahli sur le point de recruter un ami de Ronaldo

Selon les déclarations de Romano lors d’un direct, le Portugais Francisco Trincão, joueur du Sporting CP, a accepté de rejoindre Al-Ahli lors du mercato estival.

Selon la même source, l’opération s’élèverait à environ 45 millions d’euros, hors salaire du joueur.

Trincão figure actuellement dans la sélection portugaise à la Coupe du monde aux côtés de la légende Cristiano Ronaldo, mais il n’a pas encore disputé la moindre minute.



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