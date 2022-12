Selon Mikaël Silvestre, Mbappé méritait plus que Messi

Pour l'ancien défenseur de Manchester United, c'est Kylian Mbappé qui aurait dû remporter le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde.

Invité par Bettingexpert à s'exprimer sur la Coupe du monde 2022, celui qui a porté 40 fois le maillot de l'Équipe de France a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé. Selon lui, la prestation des deux protagonistes en finale n'a pas été suffisamment valorisée pour désigner le meilleur joueur de la compétition : « Mbappé a réussi un triplé en finale et Lionel Messi n'a pas été aussi dominant qu'en demi-finale. » Il faut dire que l'attaquant parisien a particulièrement illuminé la rencontre de sa classe en s'offrant, par la même occasion, le Soulier d'Or de la compétition.

Mbappé ne gagne pas parce que « Messi est Messi »

Pour Mikaël Silvestre, l'attaquant français « aurait dû gagner le titre de meilleur joueur du tournoi. Mais Messi est Messi, et il était du côté des vainqueurs. C'est à cause de cela qu'il a eu le Ballon d'Or [du tournoi]. » Mais Kylian devra rapidement digérer cette déception et repartir de l'avant pour performer durant le reste de la saison : « Il ne devrait pas trop se prendre la tête à propos de la Coupe du monde, il doit se concentrer sur la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. » Au lieu de l'abattre, cette frustration doit lui permettre de produire une grosse seconde partie de saison.

Il ne fait d'ailleurs aucun doute pour Mika que l'attaquant parisien reste promis à une immense carrière : « Mbappé n'a que 23 ans et il a un gros potentiel. Il peut devenir l'un des plus grands de tous les temps. Mais tout dépend de lui, et de la manière dont il va relever la barre. » Et si l'enfant prodige de Bondy est bien entouré, il a également prouvé qu'il avait la tête sur les épaules. Et que sa motivation ne chute jamais, au contraire.

Un avenir radieux en Bleu, pour battre tous les records

Pour l'ancien défenseur des Bleus, l'Équipe de France a d'ailleurs encore beaucoup à lui apporter : « Lorsque vous jouez pour un pays comme la France, vous avez une plus grande opportunité de devenir le meilleur buteur de tous les temps. C'est plus facile de le faire quand vous venez d'une grande nation, et il aura l'opportunité de marquer beaucoup de buts à l'avenir. » Comprenez : Mbappé a encore de beaux jours devant lui avec l'Équipe de France.