Rob Jansen, l’agent de John Heitinga, cherche activement un nouveau club pour l’ancien défenseur central, comme il l’a confirmé dans l’émission « KieftJansenEgmondGijp ». Selon lui, l’ex-entraîneur principal de l’Ajax suscite un intérêt « plus que suffisant ».

L’ancien défenseur central avait pris les rênes de l’Ajax en début de saison, avant d’être démis de ses fonctions en novembre par le club amstellodamois. Fred Grim l’avait alors remplacé à titre intérimaire.

Il a ensuite rejoint Tottenham Hotspur comme adjoint de Thomas Frank, avant de quitter le club à la suite du départ du technicien danois.

Heitinga souhaite désormais retrouver un poste d’entraîneur principal. « Les offres affluent. Il a l’embarras du choix. Nous allons y voir plus clair. Il suscite beaucoup d’intérêt. »

« Mais l’intérêt doit être sérieux », poursuit Jansen. « Il ne peut pas se retrouver une nouvelle fois dans une telle pagaille. Même si, chez les Spurs, ce n’était pas de sa faute. »

« En matière de carrière d’entraîneur, la prudence est de mise ; parfois, savoir attendre est la meilleure option. Mais ce n’est pas dans ses plans : il veut entraîner, et entraîner en tant que numéro un », conclut Jansen.

Interrogé sur les destinations possibles, Jansen se contente d’un énigmatique : « La Belgique est une bonne option. »