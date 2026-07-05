Selon les analyses d’Opta, le vainqueur de la rencontre Angleterre-Mexique est déjà connu

L'équipe d'Angleterre aborde avec confiance son huitième de finale face au Mexique, programmé demain matin dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions ont validé leur billet pour les huitièmes en battant la République démocratique du Congo, tandis que le Mexique a disposé de l’Équateur.

Le compte « Opta », spécialisé dans les statistiques footballistiques, a livré son pronostic pour la rencontre de demain.

Sur le réseau social X, le compte « Opta » rappelle que « le Mexique est invaincu lors de ses 10 derniers matchs de Coupe du monde au stade Azteca, avec 8 victoires et 2 nuls ».

Il a ajouté : « Le Mexique a disputé 89 matchs officiels au stade Azteca et n’a essuyé que deux défaites, face au Costa Rica en 2001 et face au Honduras en 2013. »

Il précise toutefois : « Il convient de noter que 15 des 22 derniers adversaires du Mexique en matchs officiels occupaient la 50e place ou plus au classement FIFA. »

Selon les calculs du superordinateur d’Opta, l’Angleterre disposerait d’une légère marge de victoire (40,6 %) contre 31,5 % pour le Mexique.