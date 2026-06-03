Selon Di Marzio, l’avenir de Justin Bijlow pourrait bien se préciser

Selon Gianluca Di Marzio, Justin Bijlow restera dans les cages de Gênes après la trêve estivale. Le journaliste italien indique que le club de Serie A a activé l’option de prolongation du contrat du gardien néerlandais, qui est désormais lié au seizième du dernier exercice jusqu’en milieu d’année 2029.

Dès fin avril, plusieurs médias transalpins évoquaient déjà l’intention des Génois d’offrir un nouveau bail de trois ans au Néerlandais. Plus d’un mois plus tard, les Rossoblu confirment donc l’exercice de l’option inscrite dans le contrat de six mois signé en janvier.

Souvent blessé à Feyenoord, où il avait perdu sa place au profit de Timon Wellenreuther, le Néerlandais avait trouvé refuge en janvier chez les Rossoblù, qui l’avaient recruté pour six mois.

L’ancien portier du Feyenoord a disputé seize matchs cette saison, des performances déterminantes pour le maintien du club génois en Serie A.

Malheureusement pour lui, le sélectionneur Ronald Koeman ne l’a pas inclus dans la liste définitive pour la Coupe du monde, préférant Bart Verbruggen, Mark Flekken et Robin Roefs.

Après la Coupe du monde, il restera donc sous contrat avec le club ligure, qui disputera pour la quatrième saison consécutive l’élite italienne.

Il s’agit de sa première expérience à l’étranger. Il y a quelques années, il avait failli s’engager avec Southampton, mais le transfert avait échoué après la visite médicale, en raison de doutes sur sa condition physique.