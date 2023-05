Seko Fofana se défend face aux critiques

Le milieu de terrain de Lens, moins décisif que la saison dernière, fait l'objet de critiques malgré la saison extraordinaire de son équipe.

Lens reçoit Ajaccio ce samedi soir pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Battus une seule fois cette saison dans leur antre de Bollaert, les Sang et Or ont l'occasion de valider leur billet direct pour la prochaine Ligue des champions en cas de victoire.

Un soir de fête donc dans le nord, qui a vécu une saison grandiose. Pour autant, le capitaine Seko Fofana moins souvent buteur cette saison, a fait l'objet de quelques critiques malgré l'excellente forme de son équipe.

"C'est vrai que c'est compliqué. Quand je ne marque pas, je suis un peu critiqué. Des fois tu te dis que c'est injuste et qu'on est un peu dur. Parfois j'ai l'impression que quand je fais la même chose qu'un autre milieu, on ne veut pas ça. On veut celui qui percute, qui casse la cage, qui marque...", a-t-il déclaré dans une interview pour Winamax.

"L'année dernière, je marquais beaucoup de buts. Cette saison j'ai moins de réussite, je tire sur le poteau ou la barre, poursuit-il. Mais il faut l'accepter tant que l'équipe gagne, que d'autres joueurs prennent du plaisir et ont de la réussite, c'est le plus important. Il ne faut pas oublier qu'à la base je suis un milieu de terrain".

Personne n'osera lui en vouloir si les Sang et Or retrouvent les joies de la plus belle compétition européenne de club en septembre prochain, vingt ans après y avoir goûté pour la dernière fois.