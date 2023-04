Séisme à Rennes ! Une grande annonce pour l'avenir

Le Stade Rennais se prépare à une intersaison animée. Le club breton devrait subir un large lifting dans son organigramme.

Au cœur d'une saison très contrastée, plusieurs informations sur l'avenir à moyen terme du Stade Rennais commencent à fuiter. Cette semaine, certaines sources ont fait état d'un départ programmé de Bruno Genesio. Une tendance confirmée par Daniel Riolo. Dans l'After Foot mercredi soir, le journaliste de RMC a certifié que Genesio quitterait son poste à la fin de la saison actuelle.

Genesio sur le départ !

Daniel Riolo a indiqué que Bruno Genesio songerait même à mettre sa carrière d'entraîneur entre parenthèses. "Il y a quelques semaines on en avait parlé, a lâché Riolo. Je vous avais dit qu'il se passe quelque chose de très bizarre à Rennes. Je confirme : Bruno Genesio ne sera plus à Rennes la saison prochaine. Il veut arrêter, probablement ne plus entraîner en France, pour l'instant. Est-ce que ce sera une destination exotique ou carrément arrêter ? En tout cas, il veut arrêter à Rennes."

Nommé entraîneur du Stade Rennais à l'été 2021, Bruno Genesio a permis au club breton de décrocher une qualification européenne, la saison passée, au terme d'une campagne riche et séduisante. Actuellement sixième, Rennes connait un début d'année 2023 très délicat.