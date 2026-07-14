Second coup de théâtre : Al-Hilal finalise l’arrivée d’un nouveau remplaçant pour Cancelo

Al-Hilal a déjà anticipé le départ de son latéral portugais João Cancelo et finalisé l’arrivée d’un remplaçant avant même l’ouverture du mercato estival.

Le latéral portugais avait quitté le club lors du mercato d’hiver pour rejoindre Barcelone sous forme de prêt, et plusieurs sources indiquent qu’il souhaite rester en Catalogne la saison prochaine.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, Al-Hilal a transmis une offre officielle à Al-Fateh pour recruter son latéral droit Mohammed Al-Sarnoukh lors du mercato estival.

Selon le journaliste saoudien Ahmed Al-Ajlan, le jeune de 19 ans quittera le stage de pré-saison d’Al-Fateh en Espagne pour rejoindre celui d’Al-Hilal en Autriche, les deux clubs ayant trouvé un accord pour finaliser le transfert.

À noter que le jeune latéral est le deuxième joueur que le club s’apprête à recruter à ce poste, après Mohammed Mahzari (Al-Taawoun), ce qui confirme le départ définitif de Cancelo l’été prochain.

Le club a déjà officialisé les arrivées de Sabri Dahal (Al-Fayha) et d’Abdullah Al-Anzi (Al-Fateh), et se rapproche également de celles de Mohammed Al-Owais (Al-Ula) et de Nawaf Al-Habashi (Al-Hazm).