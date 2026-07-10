« Sean Steur est voué à l’échec à Newcastle United »

Wim Kieft doute que Sean Steur s’impose à Newcastle United, comme il l’écrit dans sa nouvelle chronique publiée dans le Telegraaf. Jeudi, le jeune joueur de 18 ans a surpris son monde en rejoignant la Premier League.

Le jeune joueur de Purmerend s’est engagé pour 27 millions d’euros, une somme dont l’Ajax peut se féliciter, selon Kieft. « Pour un jeune joueur qui a encore tout à prouver, et Newcastle United reçoit chaque année tellement d’argent que le montant total du transfert plus le salaire n’est qu’un pourboire pour ce club. »

Kieft reste sceptique sur le transfert du jeune milieu de terrain. « Tout le monde est content, mais cette opération fait des dégâts. Sean Steur en premier lieu. C’est un talent, un grand talent, mais ça s’arrête là. Il a peut-être brillé trois fois, été décisif deux fois. Il a encore tout à prouver à l’Ajax et en Eredivisie. »

Selon Kieft, le jeune aurait réclamé davantage de temps de jeu chez les Amstellodamois. Une exigence qu’il juge inacceptable : « On ne peut pas se permettre de formuler une telle demande. Ni autrefois, ni aujourd’hui. » L’ancien footballeur rappelle qu’en pareil cas, autrefois, le joueur partait ou était renvoyé en équipe A1.

Il critique aussi vivement l’entourage du joueur : « C’est une effronterie sans nom, surtout quand on sait qu’ils peuvent en tirer profit ailleurs, en collaboration avec le joueur. Les clubs se sentent alors contraints de vendre pour obtenir une compensation financière avant qu’un joueur aussi talentueux ne parte gratuitement. »

Le chroniqueur n’attend pas grand-chose du milieu de terrain. « Steur est voué à l’échec à Newcastle United, car là-bas, tout ne se résume pas à savoir bien jouer au ballon. » L’Amstellodamois de 63 ans souligne ensuite des aspects tels que le physique, la vitesse et la combativité, et affirme que Steur avait déjà des difficultés dans ces domaines à l’Ajax.

« Que vient-il donc faire, en tant qu’adolescent, à Newcastle United ? », s’interroge-t-il. « Steur n’est ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Kylian Mbappé. » Kieft conclut en donnant un conseil clair. « Tu aurais dû t’accorder encore deux ou trois saisons pour te développer à l’Ajax, en Eredivisie. Ainsi, quelqu’un comme Steur pourrait toujours réaliser un magnifique transfert et faire une belle opération financière. »