Scolari veut voir Messi et Neymar à Paris

Luiz Felipe Scolari, le grand entraineur brésilien, espère voir le duo Messi – Neymar réuni à Paris.

Lionel Messi continue d’être annoncé comme possible transfuge du Paris SG à la fin de la saison en cours. Vu qu’il n’y a toujours pas eu de prolongation paraphée avec le FC Barcelone et aussi compte tenu du fait qu’il n’a donné sa parole à aucun autre club, la possibilité de voir la Pulga débarquer au Parc de meure réelle. Une perspective qui excite les supporters parisiens, mais pas que.

Un certain Luiz Felipe Scolari est aussi favorable à la venue de Messi dans la capitale française, parce qu’il pourra y retrouver son ex-compère Neymar. Pour ce grand entraineur brésilien, champion du monde 2002 avec la Seleçao, ça serait magnifique si ces deux grands attaquants pouvaient se retrouver une nouvelle fois sous le même maillot. « J’aimerais voir Messi et Neymar de nouveau réunis. Et si c’est au PSG, encore mieux », a-t-il déclaré lors d’une courte intervention sur la radio argentine, Super Deportivo.

L'article continue ci-dessous

« Leur duo n’aura pas d’équivalent »

« Je pense qu’ils se complètent, a ajouté Felipao. Et ils forment un duo qui je pense aurais difficilement un équivalent dans autre équipe tellement ils ont de qualités ensemble. J’espère que ça pourra arriver et que Messi pourra jouer avec Neymar pendant encore deux ou trois ans ». Une déclaration qui ne devrait pas trop plaire aux supporters du FC Barcelone.

Scolari connait très bien Neymar car il l’a entrainé pendant deux saisons lorsqu’il était à la tête des Auriverde (2012-2014) pour son deuxième mandat. À cette époque, il n’avait pas pu lui associer un autre attaquant de qualité, se contentant de placer Fred à ses côtés. Et on sait sur quel résultat cela a abouti.

Pour rappel, Neymar et Messi se sont produits ensemble pendant quatre années sous les couleurs du Barça, composant la fameuse MSN en compagnie de Luis Suarez. Le trio s’est rendu auteur de 394 réalisations et ce fut plus de la moitié du total complet de l’équipe sur cette période (614).