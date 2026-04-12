Schuurs encense son ancien coéquipier à l’Ajax

Invité dimanche de l’émission « Goedemorgen Eredivisie », Perr Schuurs, défenseur central actuellement sans club, désigne sans hésiter Ryan Gravenberch comme le meilleur coéquipier qu’il ait jamais eu.

« Ryan Gravenberch », répond Schuurs à la question du présentateur Milan van Dongen. « Mes amis me demandent très souvent : Gravenberch ou Frenkie de Jong ? Mais pour moi, ça a toujours été Ryan. »

« Sa manière de jouer, alliant taille et technique, est très rare. Il est toujours décisif. J’ai toujours pensé qu’il était très fort », explique le défenseur central limbourgeois à propos du milieu de terrain de Liverpool et des Oranje.

Hans Kraay junior lui demande alors de préciser sa pensée sur la taille de Gravenberch. « Il est grand, environ 1,88 m, très technique, et à chaque fois qu’il reçoit le ballon, il regarde deux fois derrière lui », explique le défenseur central limbourgeois.

« Cela valait déjà pour lui il y a six ans : il se détachait clairement du lot », conclut Schuurs au sujet de Gravenberch, que Van Dongen crédite d’un mètre quatre-vingt-dix.

Tout comme Schuurs, Gravenberch a évolué au sein de l’équipe première de l’Ajax entre 2018 et 2022. Le milieu de terrain, âgé de 23 ans, a d’abord rejoint le Bayern Munich avant de s’engager avec Liverpool en 2023.